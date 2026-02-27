Lalín celebra hoxe a súa Feira Educativa

Todos os centros educativos do municipio de Lalín participarán activamente no día de hoxe na II Feira Educativa da capital dezá, que esta vez terá o seu epicentro de actividade na carpa do Campo da Feira Vello. No acto de inauguración oficial previsto para as 10.30 horas, está confirmada a presencia do conselleiro de Educación, o lalinense Román Rodríguez.