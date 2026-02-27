Inversión provincial de 110.000 euros en Sabucedo para reformar el entorno

La Diputación de Pontevedra avanza en el proyecto de puesta en valor del recurso ecosistémico de la Rapa das Bestas y de la zona tradicional de acampada de la fiesta, con una inversión de 110.000 €. Tras formalizar el contrato con la empresa encargada de la actuación, está previsto que a partir del mes de marzo comiencen las obras que tienen por objetivo renaturalizar el espacio del «Campo do Medio», al lado del curro de Sabucedo y del tramo antiguo de la carretera provincial EP-7101, para recuperar los valores ecológicos y crear un lugar de esparcimiento para quetodos aquellos visitantes y usuarios puedan disfrutar de sus valores naturales y culturales no solo durante la semana de la Rapa, sino a lo largo de todo el año.

El espacio objeto de la actuación consiste en una carballeira centenaria que acoge la zona de acampada de la Rapa das Bestas, fiesta declarada de interés turístico internacional en el año 2007, y Bien de Interés Cultural (BIC) el pasado año, lo que que garantizó su protección frente a las construcciones de parques eólicos cercanos. Las otras zonas que serán restauradas son las partes con mesas y bancos de piedra, zonas de barbacoa y una zona de pista con gradas que, en la actualidad, se encuentra deteriorada, ya que perdió la cobertura superficial, y ahora presenta deficiencias en el drenaje y mal estado de los pavimentos y en los accesos peatonales.

A través de estas obras de mejora se va a poner en valor el entorno mediante obras de regularización, arreglando el sistema de drenaje, reparando firmes y mobiliario, instalando un nuevo cierre y acondicionando la vegetación existente. De esta manera, se demolerán arquetas y pozos, se levantará el firme, se limpiará la mampostería en buen estado de conservación y se realizará una poda y saneo de árboles. Además, se excavará el terreno para acondicionarlo, se ejecutará una capa de hormigón, nuevas arquetas y pozos de registro, se dotará al recinto de pasos de agua y de un sistema de recogida de pluviales, se colocarán nuevos tubos y se abrirán cunetas. Finalmente se ejecutará nuevo firme, se suministrará al entorno tierra vegetal, se sembrará y se colocará una valla rústica para cerrar el recinto. El trabajo de redacción del proyecto de renaturalización del Campo do Medio de Sabucedo para la recuperación de su valor ecológico por la Diputación de Pontevedra comenzó a finales del año 2022

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, reconoció el valor de estas mejoras: «Son obras importantes para Sabucedo porque esta carballeira centenaria do Campo do Medio ten unha gran importancia durante a celebración da nosa festa máis internacional, a nosa Rapa das Bestas».

Señala el alcalde que la Diputación tuvo a bien, dando impulso a esta reforma, escuchar «unha antiga petición tanto da Asociación Rapa das Bestas como dos veciños de Sabucedo e do propio Concello».

Por último, el regidor concluyó que con este arreglo «as obras farán que loza renovada de cara ás vindeiras edicións da Rapa das Bestas, e tamén garantirán que a saúde destas ábores e da propia carballeira pase ás futuras xeracións como o patrimonio natural tan importante que representa e que chegou aos nosos días».