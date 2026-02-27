Vila de Cruces
El gerente del Sergas visitará el centro de salud el 16 de marzo
Xuntos concreta con el personal las carencias y prioridades que va a trasladar a la Xunta
Redacción
El gerente del Sergas, José Ramón Parada, visitará el 16 de marzo el centro de salud de Vila de Cruces para comprobar las reformas que precisa el inmueble. Parada ya se había comprometido el pasado 6 de noviembre a realizar esta inspección, a preguntas del BNG en la Comision 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.
El centro de salud de Vila de Cruces es de titularidad compartida entre la Xunta y el Concello. La administración local dispone de la planta baja, en la que funciona el gimnasio, mientras que la atención médica ocupa la primera planta. Desde el gobierno local de Xuntos, «levamos meses comunicándolle a Xerencia do Sergas e á Consellería de Sanidade as graves deficiencias do centro de saúde, que afecta á calidade da atención que recibe a veciñanza, á seguridade das instalacións e ás condicións de traballo do persoal». El 16 de este mes el Concello emitió un nuevo comunicado, alertando de movilizaciones si la Xunta no comprobaba las deficiencias que mencionaron tanto Xuntos como el BNG: goteras, humedades y fallos en su estructura. «O Concello agarda que esta visita non quede nun xesto formal, senón que sirva para dar unha resposta real e efectiva a unha situación que se vén prolongando no tempo e que require solucións urxentes». La Xunta no incluyó una partida para las obras en este inmueble en sus presupuestos de 2026.
