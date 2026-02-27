El Festival de Acordeóns Música no Camiño llega el 14 de marzo

El Concello de A Estrada acogió ayer la presentación oficial de la quinta edición del Festival de Acordeóns Música no Camiño, una cita que se celebrará el próximo sábado 14 de marzo en el Teatro Principal. El evento contará de nuevo con dos funciones debido a su gran éxito, en la que la primera será a las 17.30 horas y a la segunda a las 20.30. El certamen está organizado por la Asociación Cultural de Acordeonistas Estradense (ACAE), que preside Francisco Javier García Expósito, y cuenta con la colaboración del Concello de A Estrada, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.

El presidente de la ACAE, Francisco Javier García Expósito, agradeció el respaldo institucional y subrayó que «con tódalas boas intencións que nós sempre temos de facer un gran festival cada ano, sen esa colaboración económica sería imposible de ofrecer esa calidade musical e humana como a que intentamos traer». Recordó que, desde la segunda edición, la organización tuvo que realizar ajustes para quenadie se perdiera este gran show: «A partir do segundo ano foi cando tivemos que tomar a decisión de facer dous pases, porque quedaba moita xente sin poder ver este gran espectáculo».

En cuanto al cartel, García Expósito explicó que el festival mantiene su vocación de estar abierto a agrupaciones de distintas procedencias, siempre con el acordeón como instrumento central. Uno de los grupos destacados es la numerosa Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga, que tiene su sede en Tolosa, y que «é unha das escolas máis antigas do País Vasco, e que según me transmitiron,veñen con moitísima ilusión a actuar na Estrada, xa que nunca estiveron en Galicia e para eles vai ser unha experiencia única», añadió el presidente.

Junto a los vascos, estará otro gran invitado ilustre como Antonio Charrinho, «un afamado acordeonista portugués de de 80 anos, que vai deleitarnos cunha parte do seu repertorio de música portuguesa, e tamén tocará algunhas cancións españolas». Otra de las agrupaciones foráneas participantes en el festival será el grupo de Acordeóns Acorde Son do Verdugo, que llegarán desde Ponte Caldelas. «É un grupo homoxéneo que está moi ben dirixido por Pablo, o seu director, e que fan música da nosa terra, ao igual que a Asociación Cultural Escola de Música Tradicional de Barbude, queson do noso concello, e colaborarán cun grupo de pandereteiras infantís», indicó el presidente de la asociación. «Sempre colaboran de forma desinteresada, aportándonos este ano un grupo de nenos e nenas de moi corta idade, pero que levan a pandeireta como bandeira, e van a dar moita variedade ao noso repertorio do festival».

Por último, cerrará cada pase el grupo de acordeonistas locales Os Lóstregos, que estarán acompañados por la voz de su cantante Marietta. «Cada ano preparámonos moito para este festival, que vai ter sorpresas, e coma sempre, tentamos de facer un repertorio no que non se repitan pezas de anos anteriores. Son temas que facemos nos nosos concertos ao longo de toda a xeografía galega, é fora dela, xa que participamos tamén en festivais en Asturias, Murcia ou Portugal», remató García Expósito. La presentación del festival correrá este año a cargo de Noelia Rodríguez, presentadora de la Televisión de Galicia.

Las entradas ya están disponibles al precio de 10 euros en el Departamento de Cultura del Concello, en la sede de la ACAE (situado en el segundo piso de la calle Gradín, número 29), en O Mesón da Estrada y en la Confitería Mimela. La organización remarcó que no habrá venta en taquilla el mismo día del espectáculo, pero pueden adquirirse a través de un pago por bizum al 606 513 322.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, destacó el buen trabajo de la asociación: «É moi difícil encher o Teatro Principal cun evento de pago, e este festival faino con dous pases, traendo arredor de 800 persoas. Isto evidencia que o evento se está consolidando como unha das grandes citas culturais do mes de marzo». Por su parte, el diputado provincial Jorge Cubela, también felicitó a los organizadores, y aseguró que «a Deputación debe estar ao lado de festivais singulares como este», a la vez que anunció una aportación de 7.000 euros para contribuir a la financiación del evento. A más de 2 semanas del evento, ya están vendidas las primeras entradas para este festival que lleva registrando llenos varios años seguidos. n