A Estrada decide trasladar la parada de taxis a la Praza da Constitución

El Concello de A Estrada anunció ayer la decisión del gobierno local de trasladar la parada de taxi de la Praza de Galicia hasta la Praza da Constitución, en el tramo de la Rúa Serafín Pazo más próximo a la casa consistorial. La medida tiene un carácter provisional y busca favorecer a los profesionales de este sector del transporte público mientras no finalizan las obras de remodelación de la plaza de la Farola y su entorno.

Los taxistas pasarán a situarse a partir de ahora en la zona pavimentada en verde que está próxima al nuevo photocall con las letras que conforman el nombre de A Estrada. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, señaló que lo que se pretende con este cambio temporal es favorecer el ejercicio profesional del día a día para estos trabajadores, después de haber pulsado sus impresiones en conversaciones mantenidas con ellos en las últimas jornadas. De esta manera asumen que los trabajos en el entorno de la Farola pueden tener algún impacto en su actividad, al comportar el cierre al tráfico de esta céntrica zona y limitando también el tránsito peatonal por ser esta una superficie en obras.

La intención del gobierno local es favorecer el funcionamiento de este servicio, resolviendo que los taxistas pasen a recoger a sus clientes al lado del consistorio y ofreciendo sus servicios de transporte encaminándose desde este punto a la Avenida Benito Vigo, ya que no sería viable continuar por el tramo peatonal de Serafín Pazo para finalizar en una Plaza de Galicia también cerrada a la circulación.

La medida anunciada por el regidor estradense se hará efectiva de manera inmediata, comenzando a funcionar la parada de taxis al lado de la Plaza de la Constitución desde el viernes. El regidor destacó la intención de favorecer la actividad económica y el servicio público que presta el sector del taxi y señaló que la decisión viene a concentrar, durante las obras en el entorno de la Praza de Galicia, el transporte público en las cercanías de la casa consistorial. Hace falta recordar que, desde que se cerró al tráfico este céntrico enclave urbano las paradas del transporte de viajeros en autobús se trasladaron de manera temporal justo del lado del edificio del Concello, tanto en el caso de las líneas regulares como en las del transporte escolar.

Con el fin de las obras en la Farola programado para el mes de mayo, todas las paradas volverán a su lugar original.