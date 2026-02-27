El Entroido de Couso trae a los Xenerais el 15 de marzo

El Entroido de Couso ya tiene cerrada su nueva fecha y progamación, que comenzará finalmente el domingo, 15 de marzo, a partir de las 12.00 horas en el bar O Parador. A partir de las 16.30 horas, será el encuentro de los Mini Xenerais en Souto de Vea, y dos horas más tarde serán los atranques de los Xenerais da Ulla en el campo de la fiesta de Couso.