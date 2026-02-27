Distinguen trabajos de Lalín, Hungría y Tánger

El jurado del XV Premio Nacional Avelina Lamas, convocado por el IES Ramón Mª Aller Ulloa, ha fallado por unanimidad los galardones. En marcapáginas, ganaron Olaya Gil, del propio Aller Ulloa; por delante de Anna María Szabó (Instituto Vetési Albert, Hungría) y Shama Abdelwahab Nabil (IES Severo Ochoa, Tánger). En portada de libros, fueron premiadas Lía Sánchez Blanco (Aller Ulloa), Vera Touriño Bello (IES de Valga) y Sonia Ouakrim (Severo Ochoa, Tánger). Y en poesía visual se impusieron dos alumnas de Hungría: Anna Tandari (Instituto Tömörkény István) y Hédi Bakó (Instituto Fazekas Mihály).