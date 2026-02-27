Dos décadas de una ininterrumpida puesta en común con amigos

Unos 36 amigos, entre policías (nacionales y locales), ganaderos y hosteleros de la comarca de Deza, se reunieron ayer en Adelán (Rodeiro) para celebrar su tradicional comida anual de confraternidad. Esta cita, que suma ya más de 20 años de historia, tuvo su origen en la mítica casa de comidas de Ventosa, O Manco, y sigue siendo un referente de unión social.