Capacitación digital
Curso gratuito del 16 al 27 de marzo en Silleda
Redacción
Silleda
El Concello de Silleda y Amicos impulsan un programa gratuito de capacitación digital dirigido a personas de 16 a 64 años, ocupadas o en paro, con o sin discapacidad. El curso, subvencionado al 100% por la Xunta, se celebrará del 16 al 27 de marzo, de 9 a 14 horas, en la Casa da Xuventude. Suma 45 horas, con 30 presenciales y 15 de teleformación, y se estructura en seis píldoras sobre empleabilidad digital, inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, ciberseguridad, seguridad y bienestar digital para niños, herramientas básicas y habilidades avanzadas. La inscripción está abierta hasta el 12 de marzo en Bienestar Social (986 59 20 37).
