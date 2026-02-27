Cazadores y sindicatos agrarios piden desde Lalín cambios en la Lei de Caza

La Sociedade de Caza e Pesca de Lalín remató la temporada con 367 precintos de jabalí, entre los 365 en las seis manchas de caza (cada mancha es una zona que aglutina varias parroquias) y los 2 abatidos en dos jornadas en el área de seguridad de la Rolda Leste, como adelantó FARO días atrás. Este jueves la directiva de los cazadores mantuvo un encuentro en el campo de tiro con miembros de los sindicatos agrarios Asaga y Unións Agrarias, con el presidente de la cooperativa Xuncoga, Manuel Fernández, y los ediles del PP lalinense Avelino Souto (portavoz) y Marcos Mariño (Agricultura). La reunión sirvió para hacer un balance de la temporada pero también para diseñar un plan de prevención de daños (distinto al plan anual de gestión que deben remitir los Tecores) y poner en común las demandas que se presentarán hoy al Comité Provincial de Caza.

Ese plan de prevención conlleva cambios en los protocolos de la Xunta, como una mayor celeridad a la hora de autorizar batidas. El presidente de la Federación Provincial de Caza, Francisco Couselo, recalcó que «de nada vale notificar danos se o permiso tarda 3 ou catro días», porque en ese plazo una piara puede destrozar todo el cultivo de una finca, y habría que resembrar por segunda o tercera vez, como le ocurrió en más de una ocasión a Manuel Fernández.

10 accidentes de tráfico al día

La reunión previa a la rueda de prensa incluso abordó la posibilidad de cazar durante todo el año. No se trata, en absoluto, de exterminar esta especie, sino de controlar un depredador de la caza menor (el jabalí come huevos de perdiz y crías de conejo), que además puede transmitir enfermedades a la cabaña ganadera como la peste porcina africana, brucelosis o Aujeszky. Pero el jabalí también causa al día 10 accidentes de tráfico en Galicia, y los daños en los vehículos tienen que ser asumidos por los tecores, al igual que si un ganadero denuncia los destrozos en su finca, como ocurrió en terrenos de Dozón. Desde Asaga, Francisco Bello propone cambios en la Lei de Caza para que la actividad cinegética cuente con subvenciones que cubran sus seguros o los incidentes por daños. «A administración ten que entender que se non houbese os Tecores, tería que facer esta labor a propia administración», añade.

De cara a actuar en cuanto haya incursiones en maizales, la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín ya dispone de un mapa con las zonas de reproducción de este animal y en las que habrá que mantener actuaciones más periódicas. Para Jacobo Feijóo, este plan preventivo debería servir de ejemplo para otros Tecores, puesto que a escala autonómica los daños ascienden a 15 millones de euros al año. Ya en 2020, Unións presentó una Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para que los daños de esta especie fuesen asumidos por la Xunta.

Simón Espinosa

Desde el Concello de Lalín, Avelino Souto quiso agradecer la transparencia de la Sociedade de Caza al facilitar datos de su actividad y coincidió en la excesiva burocratización a la hora de solicitar batidas por daños. También quiso mencionar la necesidad de trasladarle a la ciudadanía la labor de los colectivos cinegéticos al controlar las especies y su salud (los torneos de zorro sirven, por ejemplo, para eliminar ejemplares con sarna), pero también al repoblar caza menor y preparar hábitats para conejo y perdiz.

Comercialización de la carne

En el comité provincial de este viernes, Paco Couselo demandará poner en marcha puntos de recogida de jabalíes abatidos. No es ninguna novedad: se abordó esta cuestión en 2024 con la Federación Galega de Caza y el presidente del Tecor de Dozón, José Rodríguez, ya había propuesto una sala compartida con la sociedad lalinense a su anterior presidente, Julio Mariño. Dozón vende desde hace al menos tres temporadas sus jabalíes abatidos a la sala de despiece de A Fonsagrada, que funciona desde 2017.

Esta carne precisa de una mayor difusión entre la ciudadanía, en vista de que es muy difícil encontrarla en supermercados, pero también puede donarse a comedores sociales. Para la dotación de esos contenedores hay que eviscerar antes a la pieza (quien lo haga debe realizar antes un curso) y contar con el examen de muestra por parte de un veterinario.

Cabe recordar que al margen de este encuentro, la cooperativa Xuncoga ya mantuvo una reunión con los cazadores de Lalín, Rodeiro y Dozón, y avanza nuevos cónclaves para frenar los daños en cultivos.