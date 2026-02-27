Telecomunicación
Camiñas exige a Movistar un plan «real» de mantenimiento de la red
redacción
Los vecinos y vecinas de Rodeiro sufren desde este miércoles una nueva avería en el servicio de internet, así como de telefonía móvil y fija que presta Movistar. La compañía se limita a explicar que se trata de una avería general, pero es la tercera que se produce en menos de un mes en el municipio, según recuerda la portavoz del PP, Cati Somoza. Desde el gobierno de coalición el alcalde, José Luis Camiñas, exige a Movistar la reparación inmediata del incidente, además un plan real del mantenimiento de las líneas en el municipio, e información transparente y plazos concretos. El regidor señala que los teléfonos de contacto institucionales con la empresa están apagados, e incide en que esta avería afecta tanto al Concello como a vecinos, empresas, el centro médico y estudiantes.
