Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Buscan familias para ocho cachorros de A Estrada

La camada es de una perra callejera que ha rescatado la asociación Patiñas de A Estrada

Los perros rescatados.

Los perros rescatados. / FDV

R. D.

La asociación Patiñas A Estrada ha rescatado a los ocho cachorros de Truca, la perra callejera que lleva años por la zona de Figueiroa.

Desde la entidad han solicitado casas de acogida para todos ellos a la espera de encontrarles una adopción definitiva.

Noticias relacionadas y más

Solo tienen un mes de vida, por lo que de momento necesitan cuidados y dedicación.

TEMAS

  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  5. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
  6. Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
  7. El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
  8. La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro

Buscan familias para ocho cachorros de A Estrada

La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras

La Diputación de Pontevedra reprueba a Óscar Puente y pide su dimisión por el «castigo» inversor en infraestructuras

La plaza olvidada de A Estrada

La Bonoloto da la sorpresa en Silleda con un acertante que se lleva 2 millones de euros: «Esperamos que os cartos lle tocasen á xente de aquí»

Sanidad e infraestructuras copan los dictámenes del Consello Consultivo en 2025

Cazadores y sindicatos agrarios piden desde Lalín cambios en la Lei de Caza

Sigue la búsqueda del desaparecido en Pontevea

José Ramón Vilela Giráldez, panadeiro e reposteiro: «En Galicia temos bo produto pero ás veces non sabemos vendelo como noutros sitios»

José Ramón Vilela Giráldez, panadeiro e reposteiro: «En Galicia temos bo produto pero ás veces non sabemos vendelo como noutros sitios»
Tracking Pixel Contents