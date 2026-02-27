Buscan familias para ocho cachorros de A Estrada

La asociación Patiñas A Estrada ha rescatado a los ocho cachorros de Truca, la perra callejera que lleva años por la zona de Figueiroa.

Desde la entidad han solicitado casas de acogida para todos ellos a la espera de encontrarles una adopción definitiva.

Solo tienen un mes de vida, por lo que de momento necesitan cuidados y dedicación.