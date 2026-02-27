La Bonoloto da la sorpresa en Silleda con un acertante que se lleva 2 millones de euros
En toda España tan solo ha habido dos acertantes de primera categoría
P.P.D.
La Bonoloto ha dado una sorpresa mayúscula en Silleda, donde la única administración de la localidad ha despachado un boleto premiado con más 2 millones de euros. El sorteo, celebrado en la noche de este jueves, tan sólo ha registrado dos acertantes de Primera Categoría (seis aciertos) en toda España, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto ganador silledense se validó en la Administración de Loterías número 1, situada en la Rúa Progreso, 55; y el otro, a través del canal oficial online Loterías y Apuestas del Estado. Cada agraciado recibirá un premio de 2.017.318,30 euros, exactamente.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números 4, 11, 19, 23, 26, 41; complementario, el 35; y reintegro, el 2. La recaudación ascendió a 3.166.701 euros.
La Administración de Lotería Número 1 de Silleda, regentada por Gustavo Pousa, ya repartió un segundo premio de la Lotería de Navidad en 2004 que dejó 960.000 euros en diez décimos y unos 900.000 euros de un primer premio de la Lotería Nacional en 2018 entre una treintena de vecinos en 2018.
Otro acertante en Galicia
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 38.167 euros, y que han sido validados en distintas administraciones, entre ellas en Despacho Receptor número 30.800 de Vedra, en A Coruña.
Además se vendió en la Administración de Loterías número 2 de Callosa de Segura (Alicante); en la número 5 de Baza (Granada); en la número 11 de Avilés (Asturias); en la número 10 de Gandía (Valencia).
