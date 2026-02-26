La Xunta desoye la reubicación de la marquesina escolar de A Bandeira

Dentro de su programa municipal de mejora y renovación de las paradas de transporte escolar, el Concello de Silleda colocó una nueva cubierta y más grande en la rúa do Parque, en A Bandeira. Eso sí, tuvo que instalar esta marquesina en el emplazamiento de la anterior, tras meses sin recibir una respuesta oficial de la Xunta a la propuesta local de trasladar la parada a la zona peatonal de la Praza do Entroido. Esta se encuentra a escasos metros y ofrecía mejores condiciones tanto de seguridad como de accesibilidad y capacidad. La propuesta del Concello, además, estaba avalada por la Policía Local y tenía el respaldo de la comunidad educativa.

En esa solicitud de reubicación, el ejecutivo local socialista explicaba que la marquesina de la rúa do Parque está sobre una acera de apenas 2,5 metros de anchura, por lo que rompe la continuidad peatonal. Con estas escasas dimensiones, los y las escolares se veían obligados a ocupar el carril de estacionamiento durante su espera por el autobús, además de dificultar el tránsito de los demás peatones.

Dado que no hubo respuesta formal desde la Xunta, por parte del Concello se instaló este miércoles la nueva marquesina, bajo la supervisión de la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Educación, Ángela Troitiño. Ya en octubre del año pasado, al arranque del curso, Silleda dio un repaso a las paradas de 20 rutas. Sobre la parada de A Bandeira, la regidora señala que «actuamos con responsabilidade, trasladando unha proposta técnica e agardando unha resposta da Xunta antes de executar a instalación. Porén, esa resposta nunca chegou, pese a que administración autonómica era plenamente coñecedora de que o Concello tiña xa a marquesina adquirida e lista para a súa colocación».

La anterior, para Saídres

Al no poder reubicar la cubierta, a Silleda no le queda otra opción que reordenar el espacio viario para garantizar la seguridad del alumnado y de todos los vecinos. Por eso, la marquesina continúa en la rúa do Parque, pero se complementa desde ahora con una señalización horizontal que limita el estacionamiento en el entorno inmediato, eliminando dos plazas de aparcamiento. «É unha consecuencia que podería terse evitado cunha decisión clara e en prazo por parte da Xunta». Para la regidora, no tiene sentido que «existindo un espazo amplo, accesible e seguro a escasos metros», desde el gobierno autonómico no se emitiese una respuesta que podría haber evitado, por ejemplo, que los niños y niñas esperasen el bus en una marquesina demasiado pequeña como para proteger a todos de las borrascas.

Esa anterior marquesina, que se encuentra en un perfecto estado de conservación, será recolocada en la parroquia de Saídres para atende una petición de las familias del alumnado de esta zona. De forma paralela, los servicios municipales están llevando a cabo trabajos de puesta a punto de otras cubiertas que se sustituyeron hace poco tiempo, como las de Chapa, con la intención de reinstalarlas en otros puntos del rural y mejorar así de forma progresiva las paradas de las rutas escolares.

Paula Fernández Pena indica que «desenvolvemos un plan para dotar ás parroquias de infraestruturas máis seguras, dignas e adaptadas ás necesidades reais da veciñanza, actuando con responsabilidade e priorizando sempre a seguridade dos nosos nenos e nenas».

El cambio del Plan Xeral, a exposición

Tras su aprobación inicial en el pleno del 30 de enero y la publicación de ésta en el DOG, Silleda somete a exposición pública la modificación puntual número 2 del Plan de Urbanismo. Esta modificación corrige alineaciones en nueve ámbitos del municipio, pero no afecta ni a la clasificación del suelo ni supone incrementos de edificabilidad. Por otra parte, el Concello publica la lista de personas admitidas y excluidas del proceso de selección por acceso libre de un oficial de 3ª en el servicio de aguas.