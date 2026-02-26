Soraya Calvo regresa a Lalín con dos sesiones

La profesora en Ciencias de la Educación Soraya Calvo ofrecerá el 2 de marzo en el Edificio Sociocultural de Lalín dos sesiones de igualdad. Impartirá un taller para estudiantes a las 11.00 horas sobre las redes sociales, «del bodycount a los criptobros». A las 19:00 dará la charla abierta ‘Detectando discursos contrarios á igualdade en redes sociais: referentes claros e argumentarios’.