Rajan la Carpa do Cocido durante el Sábado de Piñata

El fin de fiesta del Entroido de Lalín se ha visto empañado por un acto de vandalismo que ha derivado en un cruce de discrepancias entre el Concello y la empresa adjudicataria. Durante la jornada del pasado sábado, la lona de la Carpa do Cocido sufrió diversas rajas provocadas, según la Policía Local, por el posible uso de un cúter. Aunque los agentes están a la espera de visionar las cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores, han manifestado su escepticismo ante la posibilidad de encontrar pruebas determinantes.

Dos de las incisiones realizadas en la Carpa do Cocido. / Bernabé/Javier Lalín

La concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, admitió el desconocimiento sobre el momento exacto del ataque: «Non sabemos nin a que hora nin cando porque tamén preguntamos aos da limpeza». Blanco fue tajante al señalar que la reparación no tendrá coste para las arcas municipales, afirmando que «o Concello non ten ningunha responsabilidade porque o que é a carpa ten que ter un seguro de vandalismo e demáis» y que, por tanto, «lle corresponde arreglalo á empresa que gañou o concurso, Odaiko». La edil prevé una solución rápida: «Me imaxino que o arrenxarán temporalmente e despois cando a recollan pois xa comprarán os tramos novos e listo», explica.

Sin embargo, esta postura choca frontalmente con la de la empresa. Juan Collazo, en representación de Odaiko, sostiene que «os actos vandálicos son cousa do Concello, non é cousa nosa». Collazo argumenta que, al ser la administración local el cliente final, la carga es suya: «A carpa é unha instalación feita para un promotor que é o Concello, entón vaise buscar responsabilidade civil por parte do Concello». El representante aclaró que «nós temos unha responsabilidade civil sobre a estructura sobre un subsidiario pero non temos un seguro para o caso de que veñan quinquis e nos desfagan todo». A diferencia de la visión policial, la empresa confía en sus propias indagaciones: «Estamos aínda vendo os vídeos para dar coa xente que foi e despois vanse poñer as denuncias porque cremos saber quen pode ser», explica Collazo.

A esta reciente polémica por los daños materiales en la Carpa do Cocido se suma el profundo malestar de los residentes de la zona. Las celebraciones han sido objeto de duras críticas debido a las quejas de los vecinos por los ruidos que se prolongaron hasta casi las siete de la mañana, provocando protestas por la falta de descanso durante el cierre de las fiestas carnavelescas. Además, cabe recordar que la práctica totalidad de los centros educativos del término municipal lalinense tomará parte activa en la II Feira Educativa de Lalín que en esta ocasión tendrá su epicentro de actividad a lo largo de mañana en la carpa de la discordia.