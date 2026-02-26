El PP atribuye la dimisión de Fernández a una crisis del Bloque dezano

El Partido Popular de Deza carga contra el BNG después de la renuncia de Ariadna Fernández a su acta de concejala en Lalín. Los populares interpretan la decisión de la también diputada autonómica como síntoma de una «grave crise interna» y acusan a la formación nacionalista de aplicar una «dobre vara de medir» cuando reclama a la Xunta, la Diputación o los concellos respuestas inmediatas y «receitas máxicas».

En un comunicado, el PP sostiene que el Bloque «nin sequera é capaz de ordear a súa propia casa» y le insta a actuar con «máis humildade» y coherencia. A su juicio, antes de exigir planificación o recursos a otras administraciones, debería aclarar su situación orgánica y presentar un proyecto estable para Deza.

Los populares apuntan a una pugna por el protagonismo entre Paco Vilariño y la propia Fernández, «na súa lea de egos e ciumes», como telón de fondo de la dimisión. También aluden a la relación de la diputada lalinense con el «exnacionalista» Alberte Lamazares, al que Vilariño consideraría un «traidor» desde que, en 2019, «deixou colgado» al BNG de Rodeiro para liderar una propuesta independiente.

Noticias relacionadas

El PP añade que la reciente visita de Ana Pontón a la comarca «cobra agora todo o sentido» y afirma que buscó «poñer panos quentes» entre «as dúas almas do Bloque». Cree que la situación resta credibilidad al BNG y le pide centrarse en «traballar polos veciños» y en la política útil.