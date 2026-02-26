El PP afirma que la Xunta mantiene el plan de unificación de A Piedade

El PP de Vila de Cruces mantuvo un encuentro con miembros de la ANPA del colegio Nosa Señora da Piedade sobre la unificación de las unidades de Infantil y de Primaria, que en la actualidad ocupan dos inmuebles separados. Uno de los ediles populares, Ramón Otero Saavedra, visitó además este lunes el centro educativo para comprobar el estado de los inmuebles.

Saavedra indica que la unidad técnica de Educación, en una visita anterior al centro educativo, indicó que las obras que hay que acometer para evitar problemas de humedades son de mantenimiento. De hecho, «o Concello limpou xa os canalóns, reparou un aleiro e despois desta intervención deixou de entrar auga nunha parte do inmoble». El problema es que sigue colándose agua en otra zona de ese edificio de Infantil. La ANPA y el Concello reclaman que se cambie toda la cubierta, una obra que correspondería entonces a la Xunta. El Concello dispone ya de un informe sobre el estado de los dos inmuebles, pero durante su visita a Saavedra nadie le confirmó si para elaborar ese informe alguien había subido al tejado para comprobar si las filtraciones procedían de un único punto o de si, por el contrario, los problemas son de un calado mayor.

Saavedra y, por extensión, la formación política a la que pertenece, quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y remarca que en conversaciones mantenidas con el delegado territorial de Educación, César Pérez Ares, éste sostiene que la Xunta sí dispone de un proyecto de unificación «do que non se modificou un ápice, e que está aberto a propostas do centro educativo», a diferencia de lo que teme la ANPA, que se haya descartado ese proyecto de 2024. Así, por ejemplo, no resulta factible crear una pasarela entre el inmueble de Infantil y el comedor (que está en el edificio de Primaria) porque la orientación de esa pasarela no evitaría la entrada de la lluvia. «Pero si se pode construir, por exemplo, unha pasarela entre o colexio e o ximnasio», apunta el concejal, que además es arquitecto de profesión.

Saavedra añade que en el curso actual hay 21 niños en Infantil, repartidos en dos clases. El citado proyecto de la Xunta ya contemplaba la reubicación de tres aulas, y aunque la previsión es que haya hasta cinco clases por el aumento de matrícula, «no centro hai espazo para medrar». Concluye apuntando que el propio delegado territorial se comprometió con el PP local a contactar con la unidad técnica y con la dirección del centro.