Doble cita ferial
Un mes para Enerxétika y ExpoMunicipal: será del 25 al 27 de marzo
Redacción
La doble cita ferial de los salones de energía (Enerxétika) y de servicios municipales (ExpoMunicipal) se celebrará en Silleda dentro de un mes, del 25 al 27 de marzo. Tras la experiencia conjunta de 2024, que los sectores valoraron como positiva por los objetivos comunes y la capacidad de generar sinergias, la organización repite el formato paralelo y ultima los preparativos.
Enerxétika llega a su quinta edición como escaparate de la transformación energética y punto de encuentro para negocio, intercambio de experiencias y difusión del I+D+i. En el área expositiva estarán representados ámbitos como energías convencionales y renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, equipos y material para instalaciones, electrónica industrial, iluminación, servicios y formación, con empresas y entidades ya confirmadas.
Por su parte, ExpoMunicipal celebrará su segunda convocatoria centrada en las necesidades actuales de los ayuntamientos y entidades territoriales, con propuestas orientadas a ciudades más sostenibles, eficientes, accesibles y seguras. Reunirá soluciones vinculadas a mobiliario urbano, limpieza, ciclo del agua, gestión de residuos, medio ambiente, obra pública, señalización, jardinería y paisajismo, instalaciones deportivas y de ocio, maquinaria, suministros y consultoría, entre otros.
La programación se completará con jornadas técnicas, presentaciones, talleres, encuentros y demostraciones. Enerxétika incorporará el SIE (Salón de la Innovación), un espacio para poner en valor avances en sostenibilidad, renovables y eficiencia, junto a pruebas de vehículos con combustibles alternativos.
