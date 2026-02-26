Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emigración

Lalín ofrece asesoría legal a venezolanos y retornados el 7 de marzo

redacción

Lalín

La oficina informativa itinerante para venezolanos y retornados llegará a Lalín el próximo 7 de marzo, en una jornada organizada por la Asociación Venezolanos del Deza y la Federación Venezolana de Galicia (Fevega). Con el respaldo de la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, esta iniciativa pensada para los emigrantes venezolanos y retornados ofrecerá asesoramiento técnico y legal gratuito en la sede de la asociación, ubicada en la calle Memorias dun Neno Labrego, número 14, 1º, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El evento contará con la participación de técnicos y abogados especializados que centrarán su atención en la «Nueva Regularización Extraordinaria de Inmigrantes», un proceso fundamental para la obtención de residencia y trabajo legal en España durante 2026. Además de la regularización, los asistentes podrán resolver dudas sobre extranjería, derecho laboral, civil, pensiones, homologación de títulos y acceso al sistema sanitario, facilitando así su integración social y laboral en Galicia. Este programa de Fevega, que recorre el territorio gallego desde el año 2017, busca acercar los servicios institucionales a migrantes y retornados de forma personalizada. Debido a que las consultas son individuales, desde la federación se indica que es imprescindible realizar una reserva de cita previa contactando al teléfono de información 624 132 915.

