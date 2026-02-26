Letras Galegas
Lalín busca poetas para un recital aberto a celebrar o 23 de maio
Redacción
Lalín
O Concello de Lalín, a través da Biblioteca Municipal Varela Jácome, vén de abrir unha convocatoria para reunir voces novas e habituais da escrita nun recital aberto que se celebrará o 23 de maio, no marco das Letras Galegas 2026.
Baixo o lema ‘Buscamos poetas!’, a proposta está dirixida a todas aquelas persoas ás que lles guste escribir e queiran compartir os seus textos nun encontro pensado para poñer en valor a creación literaria e a palabra falada, nun ambiente participativo e aberto ao público. As persoas interesadas en formar parte do recital poden anotarse ata o 18 de abril, ben de maneira presencial na biblioteca ou enviando un correo a biblioteca@lalin.gal.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos