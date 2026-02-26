Las hermanas Porto recibirán el Premio ao Labor das Mulleres

El jurado encargado de fallar el Premio Honorífico ao Labor das Mulleres de A Estrada en este 2026 se reunió el pasado martes para abordar las candidaturas presentadas. Tras el análisis y el debate, se adoptó la decisión unánime de conceder este año el galardón a las hermanas Pilar, Ana y Marga Porto Carballo, hosteleras que durante décadas estuvieron al frente del negocio familiar La Bombilla, un referente local situado en el número 5 de la Praza de Galicia.

La candidatura llegó de la mano de la Asociación Fillos e Amigos da Estrada, con el propósito de que se reconozca la larga trayectoria de estas hermanas y del restaurante abierto en los años 40 por los tíos de estas tres estradenses, Erundina Campos y Suso Porto, y que luego heredarían sus padres, Julio Porto y Lola Carballo. Aquella taberna se convertiría, ya en la década de los 60, en el Hostal La Bombilla.

Las tres hermanas continuaron con el negocio familiar, siendo Pilar la primera en incorporarse al mismo. A lo largo de las últimas décadas hicieron de él un referente indiscutible en la hostelería local, atrayendo a la clientela por su comida casera y por ser especialistas en algunos de los platos más representativos de la gastronomía estradense, como es el caso del salmón. Su saber hacer logró una cartera de clientes habituales y también garantizó ser una recomendación habitual para los visitantes.

El reconocimiento a Pilar, Ana y Marga Porto Carballo con el Premio Honorífico ao Labor das Mulleres llega también en un año de cambio en este negocio estradense, ya que La Bombilla cierra sus puertas como restaurante y continúa únicamente como hostal, debido principalmente a la jubilación de la primera.

El jurado estuvo conformado por las concejalas de Servicios Sociai y Cultura, Amalia Goldar y Lucía Seoane, representantes de los grupos municipales del PSOE y de Móvete, la directora del Centro de Información a la Mujer (CIM), Marga de la Calle, y también integrantes de la Asociación Cultural O Brado, Asociación de Empresarios do Polígono de Toedo, Asociación de Igualdade e Mulleres da Estrada y el sindicato UGT. Estos coincidieron en destacar el papel de estas estradenses para sacar adelante un negocio en un ámbito profesional como la hostelería, en el que la conciliación de la vida laboral y familiar resulta compleja.

Entrega el día 8 en el MOME

Noticias relacionadas

La de este 2026 será la decimocuarta edición de este premio que convoca el Concello de A Estrada, y se entregará en un acto público convocado el domingo 8 de marzo, que es el propio Día de la Mujer, en el MOME. La periodista estradense Laura Filloy Martínez será la encargada de conducir la ceremonia, que comenzará a partir de las 19.00 horas.