Emerxencias de Lalín cerró 2025 con 1.418 servicios, cerca de cuatro al día

Emerxencias y Protección Civil de Lalín cerró 2025 con 1.418 servicios, una media de 3,85 al día. Son cifras muy similares a las de 2024: 1.453 salidas, a 3,9 por jornada. Pero sí hay diferencias en la tipología: bajan las urgencias (544 frente a 563) y suben con fuerza los operativos programados (634 frente a 472), mientras los apoyos al Concello retroceden (363 frente a 418).

En el apartado de urgencias, el servicio sitúa como principales motivos de salida los derrames, obstáculos y vertidos en la vía pública (169), seguidos de los avisos por animales sueltos, heridos o muertos (163) y los accidentes (72). El patrón mensual deja picos invernales asociados a temporales, heladas y siniestros, y un repunte veraniego –con especial peso de agosto– por el aumento del riesgo de incendios forestales.

Uno de los operativos menos visibles, pero clave en días de frío, es el plan de nevadas y heladas: dispone de un vehículo preparado con cuchilla y esparcidor de sal y adelanta la jornada cuando se prevén problemas para vehículos y peatones, actuando en tramos peligrosos, rotondas, cuestas o accesos a edificios concurridos como colegios y centros médicos. En paralelo, el servicio alerta de que las incidencias por obstáculos en carretera consolidan una tendencia al alza por temporales «en calquera época do ano» y por el abandono del rural, que favorece caídas de árboles y elementos en las vías.

Perros y velutinas

En animales, el incremento respecto a 2024 (140 entonces, 163 ahora) tiene un componente recurrente: perros perdidos o abandonados. En este punto, el balance insiste en la responsabilidad vecinal y en el microchip, para evitar que un animal termine en la perrera por no poder localizar a su dueño. También se mantiene muy lejos el volumen de avisos por velutina de años anteriores: en 2025 se contabilizan 29 actuaciones, frente a 23 en 2024 y cifras muy superiores en etapas previas.

En materia de incendios, constan 37 el año pasado, dos más que el anterior. El cambio está en el monte: el servicio atendió 7 fuegos forestales (2 en 2024), con dos episodios especialmente delicados, en Dozón y Agolada, declarados de «Situación 2» por su peligrosidad y por afectar a viviendas y explotaciones ganaderas, sin daños personales. En los urbanos y estructurales (30), el servicio remarca su papel de primera respuesta, llegando en muchos casos en los primeros minutos antes o en apoyo del Parque Intercomarcal de Bombeiros.

La reordenación del trabajo se ve con claridad en los operativos programados: pasan de 472 a 634 en un año. Crecen de forma notable los servicios de control de tráfico en colegios (126, el doble que los 61 de 2024), y se mantienen dispositivos de seguridad en espectáculos públicos (26, frente a 29), grandes eventos y actividades deportivas. También figuran colaboraciones con servicios sociales (7), además de acciones de formación interna y divulgación para la ciudadanía.

Los apoyos al Concello de Lalín bajan, pero siguen siendo una parte importante del balance: 363 actuaciones, entre ellas colocación y retirada de señalización (170), carga/descarga, montaje y reparaciones (97) y otros trabajos diversos (82), además de lavados de pistas, calles o parques (14).

En cuanto al origen de los avisos, el 112 sigue siendo la vía principal (287 alertas en el pasado ejercicio, catorce menos que el anterior), por delante de las llamadas directas de particulares (137, cinco menos que el curso precedente) y de la Policía Local (58, por las 77 de 2024). El servicio que capitanea Víctor Blanco insiste en un mensaje claro: «Un chamamento á cidadanía para empregar sempre o 112 como canle prioritaria», para garantizar mejor coordinación entre cuerpos de emergencia.

Voluntarios

El balance de 2025 también subraya el papel de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil: suma doce personas activas y ha participado en 35 servicios programados y en una decena de urgencias. Desde el Concello de Lalín califican su aportación como «imprescindible e digna do maior recoñecemento». En 2024, el refuerzo voluntario había alcanzado 16 participantes en alguna actividad, con 106 servicios y presencia en 36 urgencias.