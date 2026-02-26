Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carreteras

La Diputación invertirá 780.000 euros en la vía entre Siador y Refoxos

Belén Cachafeiro visitó ayer la vía en el tramo de Siador.

redacción

Silleda

La Diputación prevé invertir casi 780.000 euros en la mejora de la vía provincial EP-6503 (Silleda-Siador-Refoxos), para reforzar la seguridad vial y garantizar la correcta prestación del servicio.

La diputada de Infraestructuras Públicas y Movilidad, Belén Cachafeiro, visitó el vial (sin avisar al Concello de dicha visita, por cierto) y avanzó que la intervención abarcará todo el trazado, de 7,6 kilómetros. Los trabajos incluyen saneos puntuales, el fresado de la capa de rodadura en peor estado y de la reposición del firme. Se instalarán reductores de velocidad en Currospedriños, atendiendo a la petición vecinal, se recrecerá la calzada con una capa de aglomerado en caliente y se renovará la señalización horizontal. La ejecución es de 4 meses, una vez adjudicada.

