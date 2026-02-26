Cruz Roja lanza en Deza un plan de inserción laboral

La oenegé Cruz Roja ha lanzado el proyecto «Inserción sociolaboral y apoyo al emprendimiento rural en el Deza», una iniciativa financiada por la Fundación «la Caixa» para mejorar la empleabilidad en la comarca. El programa se dirige a desempleados, con prioridad en mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables, ofreciendo formación en sectores como la atención sociosanitaria y el cuidado de animales, además de talleres en competencias digitales.

La estrategia destaca por sus alianzas con empresas locales como puede ser el caso de Inasus, cuyo Director de Personas, David Castro, ya ha impartido sesiones de orientación sobre los perfiles más demandados en la industria en distintos foros especializados. El proyecto combina itinerarios personalizados, prácticas no laborales y asesoramiento para el emprendimiento, con el objetivo de fijar población y generar oportunidades sostenibles en el entorno del rural, aseguran sus promotores.

Esta iniciativa se consolida como un motor de dinamización para la comarca con capital de Lalín, vinculando la formación técnica en sectores de alta demanda con las necesidades reales del mercado. A través de itinerarios personalizados, prácticas en empresas locales como la citada Inasus de Lalín y un fuerte apoyo al emprendimiento, Cruz Roja y la Fundación «la Caixa» buscan no sólo facilitar el acceso al trabajo remunerado para los colectivos más vulnerables de la zona, sino también fijar población y fortalecer la cohesión social en el centro geográfico de Galicia hasta el año 2028.