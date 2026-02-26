Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CMUS de Lalín visita Noia el 7 de marzo

La orquesta de cuerda del Conservatorio de Música de Lalín participa el 7 de marzo en unas jornadas de intercambio con otra orquesta de cuerda, la del conservatorio de Noia. Será a las 18.00 horas en el Coliseo Noela.

