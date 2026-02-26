Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

Cira honra a San José con música bajo carpa

La parroquia de Cira celebra el 18 y 19 de marzo sus fiestas en honor a San José. El 18 actúan Los Satélites, Tania Veiras y la discoteca móvil XL con Marcos Quintana. El 19, tras la misa de las 13.00 horas, tocará la Unión Musical Ponteledesma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents