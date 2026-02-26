Laboral
La CIG exige a Crespo respeto al personal
Redacción
La CIG-Administración Pública reclama al alcalde de Lalín, José Crespo, que «abandone de inmediato» actitudes como la mostrada tras el pleno del lunes 23, donde –según el sindicato– insinuó que el personal seguía la sesión en horario laboral. La central considera esas palabras una falta de respeto «grave» y una acusación «totalmente inxusta» e «impropia» de la Alcaldía, al quedar registradas oficialmente y «proxectar unha sombra de sospeita» sobre el colectivo sin posibilidad de réplica.
La CIG alaba la «profesionalidade e implicación» de una plantilla con falta de efectivos y advierte: «A realidade é que a maior parte das persoas traballadoras están saturadas». Exige a Crespo que «rectifique e pida desculpas». Y demanda respeto institucional para evitar que se repita.
