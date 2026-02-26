Asociacionismo
El centro juvenil La Estación reclama «respaldo estable» a su compromiso
Redacción
El Centro Juvenil La Estación de A Estrada emitió un comunicado para mostrar a la ciudadanía el balance de un año que ha marcado «un antes y un después». Desde el centro consideran que el 2025 ha sido un año de revolución positiva. «Una demostración clara de que cuando la juventud dispone de espacio, autonomía y responsabilidad, no solo responde: lidera. Durante este año, el centro juvenil ha movilizado recursos económicos, humanos y sociales que superan ampliamente la inversión directa realizada por la administración, consolidándose como referente en participación y dinamización juvenil».
«La revolución positiva de 2025 confirma que la juventud no es solo destinataria de políticas públicas. Es agente activo de transformación. La capacidad de gestión demostrada —captando fondos externos, organizando programación estable y generando impacto comunitario— acredita que estamos ante un proyecto maduro, consolidado y evaluable», afirman. «Por ello, consideramos necesario que las administraciones competentes —Concello, Deputación y Xunta de Galicia— validen públicamente la labor desarrollada y acompañen este compromiso juvenil con una financiación acorde a su impacto real. La juventud ya ha demostrado su compromiso. Ahora corresponde a las instituciones acompañar esa energía con respaldo estable y eficiente. Porque cuando se invierte en juventud, no se financia una actividad. Se fortalece el futuro del municipio».
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos