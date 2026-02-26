El centro juvenil La Estación reclama «respaldo estable» a su compromiso

El Centro Juvenil La Estación de A Estrada emitió un comunicado para mostrar a la ciudadanía el balance de un año que ha marcado «un antes y un después». Desde el centro consideran que el 2025 ha sido un año de revolución positiva. «Una demostración clara de que cuando la juventud dispone de espacio, autonomía y responsabilidad, no solo responde: lidera. Durante este año, el centro juvenil ha movilizado recursos económicos, humanos y sociales que superan ampliamente la inversión directa realizada por la administración, consolidándose como referente en participación y dinamización juvenil».

«La revolución positiva de 2025 confirma que la juventud no es solo destinataria de políticas públicas. Es agente activo de transformación. La capacidad de gestión demostrada —captando fondos externos, organizando programación estable y generando impacto comunitario— acredita que estamos ante un proyecto maduro, consolidado y evaluable», afirman. «Por ello, consideramos necesario que las administraciones competentes —Concello, Deputación y Xunta de Galicia— validen públicamente la labor desarrollada y acompañen este compromiso juvenil con una financiación acorde a su impacto real. La juventud ya ha demostrado su compromiso. Ahora corresponde a las instituciones acompañar esa energía con respaldo estable y eficiente. Porque cuando se invierte en juventud, no se financia una actividad. Se fortalece el futuro del municipio».