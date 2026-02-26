El BNG pide «cuentas» del funcionamiento del tanque de tormentas

El BNG de Lalín exige al gobierno local del PP que «dea contas» del funcionamiento del tanque de tormentas, operativo desde diciembre de 2024, tras el tren de borrascas y alertas.

La formación recuerda que Xunta y Concello «vendérono como o máis grande do país» y que en su inauguración se presentó como una solución para «evitar o desbordamento da rede de depuración en épocas de choiva intensa». Sin embargo, tras los desbordamientos en el Pozo do Boi y en el Paseo de Pontiñas –donde se ubica la infraestructura–, pide un informe «sincero e crítico» sobre una obra de 7 millones de euros y 5.000 metros cúbicos de retención, con «vertedura de alivio ao río Pontiñas».

Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, sostiene que «ao final só serviron de propaganda partidista» y que «volveron vendernos fume», al no evitar incidencias similares a las de otros municipios sin tanque. Añade que en las últimas emergencias «daban ganas de chorar» al ver «os innumerables avisos, cortes, restricións e balizamentos» en el Pontiñas, con las emergencias movilizadas igualmente.

El Bloque reclama «avaliar danos» y acometer mejoras y reparaciones, e invita al alcalde, José Crespo, a «pedir perdón á veciñanza» por sumarse «á propaganda no canto de preocuparse polas necesidades en infraestruturas hídricas do noso concello». Y recuerda que siguen pendientes la EDAR y el bombeo del Deza desde Vilatuxe, «que data de outubro de 2020 e do que nada se sabe».