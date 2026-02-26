Sanidad
El BNG exige fecha para la visita del Sergas al centro de salud de Cruces
redacción
El portavoz local del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiuza, critica que el gerente del Sergas, José Ramón Parada, aún no ha visitado el centro de salud del municipio pese a comprometerse a ello en noviembre de 2025. Tras cuatro meses de silencio, el BNG denuncia el abandono de una infraestructura que sufre graves deficiencias, como goteras, humedades y fallos estructurales que afectan a pacientes y profesionales, según explica el concejal nacionalista.
Ante esta actitud calificada como inacción por parte del BNG, las diputadas nacionalistas Ariadna Fernández y Montserrat Prado han registrado preguntas en el Parlamento para exigir una fecha inmediata para la visita del representante del Sergas y explicaciones por un retraso que consideran irresponsable, especialmente después de que la Xunta de Galicia rechazara incluir mejoras para este centro cruceño en los presupuestos de 2026.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos