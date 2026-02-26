Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

El BNG exige fecha para la visita del Sergas al centro de salud de Cruces

redacción

Vila de Cruces

El portavoz local del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiuza, critica que el gerente del Sergas, José Ramón Parada, aún no ha visitado el centro de salud del municipio pese a comprometerse a ello en noviembre de 2025. Tras cuatro meses de silencio, el BNG denuncia el abandono de una infraestructura que sufre graves deficiencias, como goteras, humedades y fallos estructurales que afectan a pacientes y profesionales, según explica el concejal nacionalista.

Ante esta actitud calificada como inacción por parte del BNG, las diputadas nacionalistas Ariadna Fernández y Montserrat Prado han registrado preguntas en el Parlamento para exigir una fecha inmediata para la visita del representante del Sergas y explicaciones por un retraso que consideran irresponsable, especialmente después de que la Xunta de Galicia rechazara incluir mejoras para este centro cruceño en los presupuestos de 2026.

