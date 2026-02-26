Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

El BNG critica a Silleda por «vender como novo» un plan viario pactado

Cartel para exigir asfaltados.

Redacción

Silleda

El BNG de Silleda afea al ejecutivo local por presentar «un gran plan de viales que non é máis que a continuidade do programa de asfaltados pactado entre o Bloque e o PSOE en 2024, e que agora o Concello tenta vender como unha iniciativa propia de cara ás eleccións de 2027», indica la portavoz municipal, Erea Rey.

Para Rey y su compañero, Xerardo Díaz, este interés electoral queda evidenciado en que el Concello mejorará el acceso a la AP-53 en Lamela, pues transcurrieron «catro anos sen facer nada nun camiño de titularidade municipal» y el PSOE incluye esta mejora en el citado plan «só despois de que o BNG puxese o foco coa súa acción reivindicativa de hai dúas semanas». El Bloque añade que esta intervención municipal en Lamela demuestra que los contactos con el ministerio no dieron sus frutos, y remarca que este plan tendría que someterse a debate plenario.

