El BNG critica a Silleda por «vender como novo» un plan viario pactado

El BNG de Silleda afea al ejecutivo local por presentar «un gran plan de viales que non é máis que a continuidade do programa de asfaltados pactado entre o Bloque e o PSOE en 2024, e que agora o Concello tenta vender como unha iniciativa propia de cara ás eleccións de 2027», indica la portavoz municipal, Erea Rey.

Para Rey y su compañero, Xerardo Díaz, este interés electoral queda evidenciado en que el Concello mejorará el acceso a la AP-53 en Lamela, pues transcurrieron «catro anos sen facer nada nun camiño de titularidade municipal» y el PSOE incluye esta mejora en el citado plan «só despois de que o BNG puxese o foco coa súa acción reivindicativa de hai dúas semanas». El Bloque añade que esta intervención municipal en Lamela demuestra que los contactos con el ministerio no dieron sus frutos, y remarca que este plan tendría que someterse a debate plenario.