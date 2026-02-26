Alba Forno denuncia el abandono de las jardineras de Principal

La secretaria general del PSdeG-PSOE de Lalín, Alba Forno, denuncia el estado de deterioro de las jardineras de la rúa Principal, que atribuye al paso continuado de vehículos y a la falta de mantenimiento. Según los socialistas, estos elementos formaban parte de una actuación para hacer la calle más amable y atractiva, pero hoy proyectan una imagen de abandono en una de las vías principales de la villa.

Forno considera que la situación evidencia la ausencia de una política clara para el centro urbano: «Non se pode falar de humanizar novas rúas, de supostas amendoas centrais e de grandes prazas mentres se permite que os coches invadan espazos pensados para as persoas e mentres non se coida o que xa existe».

Desde el PSOE local reclaman al Concello que actúe «cuanto antes» para recuperar estas zonas verdes y garantizar un centro «coidado e atractivo», además de tomar decisiones firmes sobre el modelo de movilidad y el uso del espacio público.

En esa línea, Forno insiste en el impacto que puede tener el deterioro en el comercio y la imagen del municipio: «Os detalles importan e cando o centro non se coida, a sensación de abandono acaba afectando á vida comercial e á imaxe de Lalín».