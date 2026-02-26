Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LAT O Irixo-Lalín

Los afectados de Dozón cobrarán el 17

La Consellería de Economía convoca para el 17 de marzo, a las 13.00 horas y en el consistorio de Dozón, a los afectados de este municipio por el tramo final de la LAT entre O Irixo y Lalín. Les abonará el precio acordado por sus tierras.

