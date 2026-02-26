Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACOE sortea 250 euros en cinco vales por el Día del Padre

La ACOE, puso en marcha desde ayer su campaña del Día del Padre, con la que sortearán cinco vales de 50 euros cada uno. Estará disponible hasta el 19 de marzo, con compras superiores a 10 euros, enviando el ticket al número 613 88 50 82.

