Hasta 100.000 euros de ayuda para autonómos, empresas y asociaciones

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con el gerente del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Norte, Ramiro Ruibal. El encuentro se centró en gran medida en la planificación de la presente convocatoria de ayudas Leader, que gestiona el GDR, a asociaciones, autónomos y pequeñas empresas situadas en el ámbito rural del municipio. Según detallaron, estas aportaciones pueden alcanzar los 100.000 euros, con una ayuda máxima por proyecto del 50% y mínima del 30%. En el caso de A Estrada, pueden optar a estos fondos las entidades públicas de carácter local o comarcal y las personas físicas o jurídicas de carácter privado asentadas en cualquier punto del municipio, a excepción del casco urbano. Son ayudas para inversión, maquinaria o actividad de las entidades solicitantes, y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 2 de abril.