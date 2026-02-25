Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallo judicial

El TSXG confirma la absolución de un acusado de agresión sexual en A Estrada

Redacción

A Estrada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la absolución de un hombre del delito de agresión sexual a su expareja en A Estrada. La Sala de lo Civil y Penal confirma así el fallo de la Audiencia de Pontevedra, que ya había determinado la inexistencia de pruebas de violencia o falta de consentimiento el 15 de agosto de 2023. El tribunal subraya la falta de credibilidad del testimonio de la denunciante, cuya versión presentó contradicciones significativas y posibles móviles de resentimiento tras la ruptura sentimental. La sentencia, que desestima el recurso de la acusación, aún puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

