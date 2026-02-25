Silleda activa su plan de viales para dos años y con 2,6 millones de presupuesto

Silleda pone en marcha el Plan de Viarios Municipais 2026-2027, dotado con una inversión global de más de 2,6 millones de euros y que se estructura en dos grandes fases. La primera ya tiene sus 1,48 millones de financiación asegurados a través de recursos municipales, del Plan Camiña Rural de la Xunta y del Plan +Provincia de la Diputación, y sus proyectos ya están listos para comenzar las obras. La segunda etapa integra actuaciones que ya están avanzadas en cuanto a la redacción técnica y que se incorporarán de forma progresiva según vayan obteniéndose nuevos recursos económicos.

Acceso al santuario de Siador

En la primera fase van a acometerse mejoras en Mourelos (parroquia de Silleda); Meixomence (Ponte); Recimil y sus accesos (Fiestras); Pedrouzo (Graba) y Soldecasa, Sar y el núcleo de Cumbraos (Escuadro). Está previsto actuar además en el vial que enlaza Ouzande y Alfonsiños (en Cervaña); en Santa Cristina (Lamela); en Manduas y en el acceso al centro social entre Martixe y Ansemil, así como en Outeiro (Breixa) y en los lugares de O Castro de Breixa y O Ribeirao, (en Breixa y Negreiros, respectivamente). A mayores, en esta primera parte se ejecutará el asfaltado en Vilavella (O Castro); en la pista entre Camporrapado y Segade (Cortegada) y se repararán los acceso al santuario de Siador.

Silleda destaca la intervención en la salida de la AP-53 en Lamela, en vista de la falta de ejecución por parte del Ministerio de Transportes pese al compromiso adquirido. «Se outras administracións non actúan cando está en xogo a seguridade viaria, este Concello dará un paso adiante» afirma la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

Segunda fase

El segundo periodo de este plan precisa una inversión de más de 1,2 millones de euros. Incluye nuevos accesos a viviendas en Margaride; O Souto (parroquia de Graba); Senra y Barreiro-A Cabana (Escuadro); Lis (Moalde); Xubín (Cortegada) y Vilanova y Marza (Oleiros). El ejecutivo local contempla además intervenciones en la parroquia de Silleda, en concreto en los viarios de Fonte de Abaixo y Camiño dos Castros; el núcleo de Fonteboa; el vial que enlaza Outeiro y Mourelos y el de Foxo de Abaixo, amén de actuaciones ya topografiadas en la pista Tras do Estilo en Chapa; en la zona de Tras campo da Festa en Castro; en la Pista da Panadería en Chapa; en los accesos en Parada, Laro y el lugar de Castromonde (de Piñeiro).

Este nuevo plan del Concello de Silleda da continuidad a un mandato en el que ya se actuó en casi todas las feligresías del municipio. Así, en los últimos años se acometieron obras en Abades; Ansemil; Breixa; Cervaña; Chapa; Cortegada; Dornelas; Escuadro; Fiestras; Graba; Lamela; Laro; Manduas; Martixe; Moalde; Oleiros; Ponte; Piñeiro; Parada; Refoxos; Rellas; Siador; Silleda y Xestoso. La regidora remarca que «o importante é que temos planificación real. Hai obras listas para empezar e proxectos preparados para non perder nin unha convocatoria».

Una vez que remate el presente mandato, el desembolso económico en viales rozará los 6 millones de euros, consolidando una estrategia basada en la previsión técnica, la captación de fondos y la garantía de que cada nuevo recurso se transforme en una mejora real para los y las vecinos de Silleda. Paula Fernández Pena concluye que «somos plenamente conscientes de que aún quedan pistas por incluir e de que tamén é necesario comezar a renovar actuacións executadas hai 10 ou 15 anos», pero recuerda que también es importante que los trasdezanos sean conscientes de que el Concello rebasa los 1.400 kilómetros de caminos y pistas de titularidad municipal, «e o custo medio do asfaltado co sistema que estamos a empregar sitúase arredor dos 85.000 euros por quilómetro».