Ayudas
Rodeiro pide una subvención para el programa de igualdad
redacción
La junta de gobierno local de Rodeiro aprueba solicitar a la Diputación de Pontevedra un ayuda de 6.000 euros para cofinanciar el proyecto Equal-Camba 2026, cuyo coste global asciende a 12.192 euros. Esta iniciativa incluye el campamento estival Rodeiro de aventura, que tendrá lugar durante las tardes de julio y agosto, y la difusión del IV Plan para a Igualdade do Concello de Rodeiro.
Por otra parte, el ejecutivo local de coalición tramitará la petición de una ayuda a la Axencia Galega das Industrias Culturais para el programa Cultura no Camiño. En el caso de Rodeiro, precisa 2.500 euros (la mitad del coste) para organizar eventos entre el 15 de junio y el 31 de agosto. Por Rodeiro discurre el Camiño de Inverno, que en los últimos años ha ganado peregrinos al ser una ruta alternativa a las cumbres nevadas del Alto de O Cebreiro.
