Central Agropecuaria de Galicia
Pagan 3.200 euros por un becerro de Ternera Gallega
La Central registra un nuevo récord en cebo, al superar en más de 100 euros la anterior marca
El operador Alberto Rielo pagó este martes en la subasta de la Central Agropecuaria de Galicia 3.246 euros por un ternero de carne que destinará a semental. El ejemplar es un macho mestizo con etiqueta Ternera Gallega de casi un año, nacido en marzo de 2025 (de 12 a 24 meses ya no son terneros, sino añojos) y criado en una granja de Touro, en A Coruña. Estos 3.246 euros suponen un nuevo precio récord en la categoría de terneros de carne, ya que superan en más de 100 los 3.143 que se pagaron por otro ejemplar en la puja de hace un par de semanas.
Por otra parte, en la subasta de ayer fueron adjudicadas 1.537 de las 1.580 reses que acudieron a la sesión, por un importe global de 1,69 millones de euros. Como ocurre desde hace semanas, el vacuno mayor protagoniza el mayor volumen de transacciones, con 601.476 euros. El precio medio del ganado adulto se sitúa en los 2.400 euros. En esta categoría se adjudicaron además 4 ejemplares de Vaca e Boi de Galicia, por una media de 1.685,72 euros. Las ventas de terneros de recría superaron los 518.300 euros, y el valor promedio de cada ejemplar es de 563,43. En los terneros de carne la media es muy superior, de 1.798 euros, con una facturación total de 422.528 euros. Los 132 pasteros adjudicados generaron 155.278 euros en ventas, a una media de 1.176.
