Nuevo plan cultural para la biblioteca de Lalín con «Meses Temáticos»

El Concello de Lalín, a través de la Biblioteca Municipal Varela Jácome, pone en marcha la iniciativa «Meses Temáticos». Este programa anual, presentado por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, bajo el lema «Un ano de historias, cultura e participación na túa biblioteca», estructurará la actividad del centro en doce propuestas. La programación comenzó en enero con el mes de las personas usuarias, enfocado en la bienvenida a nuevos socios. Durante febrero, el protagonismo recayó en la Feira do Cocido y en la memoria de Rosalía de Castro y Laxeiro, mientras que marzo se dedicará al teatro con una exposición de obras en gallego. La primavera continuará en abril con el Mes do Libro Infantil y Juvenil, que incluirá un sorteo de lotes de libros el día 2, y en mayo con las Letras Galegas con una exposición y un recital poético el día 23. De cara al periodo estival, durante junio, julio y agosto, la biblioteca adaptará su ambientación a la temática del verano y las vacaciones para consolidarse como un espacio de ocio atractivo. Con el inicio del curso académico, septiembre se centrará en la cultura de la paz, seguido de un mes de octubre dedicado a la propia institución bibliotecaria y a la música. El último tramo del año reservará noviembre para la tradición del Samaín y la concienciación contra la violencia de género, finalizando en diciembre con el certamen de postales y la ambientación propia de las fiestas navideñas.