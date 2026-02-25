«A lei chega tarde, pero é moi necesaria»

El 7 de marzo marcará un punto de inflexión para los menores de toda Galicia, pues a partir de esa fecha, entra en vigor la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas. Esta, además, convertirá a Galicia en pionera en la regulación de la venta y consumo de vapeadores y bebidas energéticas para quienes no hayan cumplido los 18 años. La norma, publicada en enero en el DOG, equipara estas bebidas al alcohol y los cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina) al tabaco, convirtiendo así a Galicia en la primera comunidad autónoma en regular conjuntamente ambos productos.

En Deza y Tabeirós, la medida fue recibida con todo el respaldo tanto por las familias como los equipos directivos de los institutos, que aseguran que es un paso importante para ayudar a los adolescentes a su correcto desarrollo. En el IES Antón Losada de A Estrada, el vicedirector Xabier Camba, considera que «a lei chega tarde, aínda que é algo positivo, porque é moi necesaria».

En este centro, como en la mayor parte de las comarcas, hace tiempo que no se venden bebidas energéticas ni en la cafetería ni en las máquinas expendedoras, al igual que ocurre con los vapeadores, cuyo uso ya suele estar prohibido dentro del recinto escolar por la normativa antitabaco. Sin embargo, sí detectaron que en ocasiones parte del alumnado los introduce desde el exterior. «Estamos observando que hai alumnado que desde primeira hora da mañá vén con bebidas enerxéticas. Nalgúns casos, ese consumo aparece vinculado a problemas de comportamento, de disciplina ou incluso problemas familiares nalgunhas ocasións, ademais das dificultades para concentrarse», explicó Xabier Camba.

En el IES Pintor Colmeiro de Silleda, el equipo directivo subraya que la decisión de no vender este tipo de productos en la cafetería se adoptó «fai uns cantos anos», antes de que saliera la propuesta de esta nueva ley. «Hai un acordo interno desde 2020 polo que non se subministran bebidas enerxéticas e existe unha campaña moi importante de concienciación do alumnado», indicaron. «Os rapaces saben que aquí non se debe consumir, aínda que hai moita presión das marcas, que antes só eran unha ou dúas, pero agora hai moitísimas máis. É unha oferta constante que inflúe no lecer e no día a día dos mozos», señalan.

Xosé Manuel López, director del IES Laxeiro de Lalín, relativiza el alcance del problema dentro del centro, aunque no la gravedad en la sociedad actual: «A porcentaxe de alumnado ao que cremos que afecta este tipo de hábitos no propio instituto é moi reducido. Cando se detectan casos, normalmente vai vinculado a problemas de conduta, pero en calquera caso, considero que se trata máis de unha cuestión social que estritamente escolar. Cóstame pensar que estes produtos estén á venda nalgún centro». Aun así, respalda la iniciativa. «Todo o que sexa concienciar sobre o uso deste tipo de produtos, vapeadores ou bebidas enerxéticas, paréceme positivo, pero reforzar o control con prohibicións pode non ser suficiente. Tamén hai que reforzar as medidas educativas», concluye.

Esa misma línea la comparte la presidenta de la ANPA del IES Laxeiro, que considera la regulación necesaria: «Veo muy bien que se prohíba, más que nada porque son muy nocivos para su salud», señala. Reconoce que el consumo en la juventud actual es visible: «Ves a niños con una bebida energética y piensas que son muy pequeños para tomar eso. Mis hijos, que alguna vez lo probaron, sí les notas que después están como más nerviosos». Tras esta última semana y media, la venta a menores tendrá que ser comprobada, donde los locales se pueden enfrentar a multas de hasta 600.000 euros.