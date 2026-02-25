Lalín diseñará actividades especiales en la zona nordeste del municipio

La edil de Turismo de Lalín, Begoña Blanco, indica que su departamento está diseñando una programación específica vinculada al eclipse total de sol del 12 de agosto que podrá seguirse en las parroquias situadas más al nordeste del municipio.

Las actividades están tomando forma en consenso con el personal del Observatorio Astronómico de Santiago y el profesor y astrónomo José Ángel Docobo. «Queremos que sexa unha proposta ben fundamentada, segura e atractiva, que poña en valor o noso territorio como espazo privilexiado para a observación do ceo», apunta la concejala.

Las planimetrías disponibles incluyen con bastante probabilidad las parroquias de Galegos; Cangas; Palio; Rodís; Muimenta; Cadrón; Parada; A Veiga; Alperiz; Alemparte; Castro de Cabras y parte de Cercio. «As feligresías limítrofes quedarían encadradas nesa granxa difusa, polo que tamén poderían experimentar condicións moi próximas á totalidade do eclipse». El fenómeno astronómico comenzara a las 19.32 horas y se prolongará pasadas las 21.20. La fase de ocultación total será entre las 20:28:55 y las 20:29:30.

Begoña Blanco recuerda que además del del 12 de agosto, habrá dos eclipses más el 2 de agosto de 2027 (en este caso, parcial) y otro el 26 de enero de 2028 (anular). Una vez experimentada esta tríada de eclipses, el siguiente fenómeno nos hará esperar hasta 2053.