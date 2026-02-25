Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

Lalín dice adiós Mercedes Fernández, centenaria de Palmou

R. L.

Lalín

Lalín ha perdido a una de sus vecinas más longevas. Mercedes Fernández Fernández, natural de la Casa de Fidalgo de Rielo, en la parroquia de Palmou, falleció ayer a los 101 años de edad.

Viuda de José María Saa Cuñarro, Mercedes era una figura querida en su comunidad, donde deja un legado familiar compuesto por una hija, dos nietos y dos bisnietos.

Noticias relacionadas

Su cuerpo está siendo velado en el Tanatorio de la Avenida de Buenos Aires de Lalín (Jesús Taboada e Hijos). Según el programa previsto, la comitiva mortuoria partirá del velatorio hoy a las 17:45 horas hacia la iglesia parroquial de Palmou. Allí se celebrará el funeral de cuerpo presente, seguido del entierro en el cementerio de la misma localidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents