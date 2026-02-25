Lalín dice adiós Mercedes Fernández, centenaria de Palmou

Lalín ha perdido a una de sus vecinas más longevas. Mercedes Fernández Fernández, natural de la Casa de Fidalgo de Rielo, en la parroquia de Palmou, falleció ayer a los 101 años de edad.

Viuda de José María Saa Cuñarro, Mercedes era una figura querida en su comunidad, donde deja un legado familiar compuesto por una hija, dos nietos y dos bisnietos.

Su cuerpo está siendo velado en el Tanatorio de la Avenida de Buenos Aires de Lalín (Jesús Taboada e Hijos). Según el programa previsto, la comitiva mortuoria partirá del velatorio hoy a las 17:45 horas hacia la iglesia parroquial de Palmou. Allí se celebrará el funeral de cuerpo presente, seguido del entierro en el cementerio de la misma localidad.