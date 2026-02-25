Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

Lalín acoge por primera vez las fotografías de viajes de Ángel Utrera

Un instante de la inauguración de la muestra de Ángel Utrera. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Ángel Utrera inauguró ayer en O Café de Mili de Lalín su exposición fotográfica «Miradas». Son 25 instantáneas en blanco y negro que recogen los viajes que realizó el colaborador de FARO en los últimos diez años a países como Camboya, Vietnam o Jordania. «Son fotos realizadas con moito agarimo e sempre co permiso das persoas que saen nelas», la mayoría, niños, según indica su autor. Las fotografías de la muestra no están a la venta y es la primera vez que se pueden contemplar en Lalín.

