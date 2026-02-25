Exposición
Lalín acoge por primera vez las fotografías de viajes de Ángel Utrera
Ángel Utrera inauguró ayer en O Café de Mili de Lalín su exposición fotográfica «Miradas». Son 25 instantáneas en blanco y negro que recogen los viajes que realizó el colaborador de FARO en los últimos diez años a países como Camboya, Vietnam o Jordania. «Son fotos realizadas con moito agarimo e sempre co permiso das persoas que saen nelas», la mayoría, niños, según indica su autor. Las fotografías de la muestra no están a la venta y es la primera vez que se pueden contemplar en Lalín.
