Instalan el nuevo graderío en el Manuel Regueiro

Las obras de reforma del campo de fútbol Manuel Regueiro avanzan a buen ritmo y encaran ya la fase de ejecución del encofrado de la nueva bancada. Los trabajos progresan así conforme a lo previsto y mantienen el objetivo de estar concluidos en el mes de junio.

La actuación, impulsada por el Concello y financiada en el marco del Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra, cuenta con un presupuesto superior a los 307.000 euros, que permitirá modernizar una de las instalaciones deportivas más utilizadas del municipio, con actividad diaria entre las 16.00 y las 23.00 horas, además de una intensa programación de encuentros durante los fines de semana.

Hasta ahora, el campo Manuel Regueiro presentaba diversas carencias estructurales, entre ellas un muro de cierre deteriorado, gradas desmontables con capacidad insuficiente para el público asistente y un único aseo destinado a los espectadores. Asimismo, en el recinto permanecían postes inutilizados correspondientes a una antigua instalación de iluminación.

El proyecto actualmente en ejecución contempla la sustitución integral del cierre perimetral y de las gradas, así como la construcción de nuevos aseos y la realización de mejoras complementarias en materia de fontanería, electricidad y carpintería. Las antiguas bancadas fueron retiradas días atrás y ya se trabaja sobre el terreno en la configuración de la nueva estructura.

La nueva grada tendrá una longitud de 42 metros, contará con cinco filas de asientos y dispondrá de una cubierta de chapa. Se estima que la instalación tendrá capacidad para albergar aproximadamente a 350 personas.

En lo que respecta al cierre perimetral, se procederá a la demolición del existente, formado por postes metálicos y malla de alambre, para levantar uno nuevo con postes tubulares rectangulares y chapa ciega de acero, lacada alternando los colores gris grafito y blanco. El diseño será idéntico al empleado en el campo Novo Municipal, con el objetivo de unificar la imagen de las instalaciones deportivas municipales.