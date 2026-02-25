La Guardia Civil busca en el entorno de la playa fluvial de Couso a un hombre desaparecido
Redacción
A Estrada
La Guardia Civil mantiene activo desde esta mañana un operativo de búsqueda para localizar a un vecino de Teo, de 52 años de edad, que permanece desaparecido.
Según explican fuentes policiales, su vehículo fue localizado en el entorno de la zona fluvial de A Praiña, en la parroquia estradense de Couso. Tras notificarse el hallazgo, se dio paso al correspondiente dispositivo de rastreo. Se trabaja principalmente en las inmediaciones del río Ulla.
Actualmente, peinan la zona dos patrullas, así como la unidad de Geos de A Coruña y buzos del cuerpo de la Guardia Civil.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- La flota china del calamar, depredación a todos los niveles: «Hervía agua destilada para beber. Lo hice durante 20 meses»