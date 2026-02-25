La Guardia Civil busca en el entorno de la playa fluvial de Couso a un hombre desaparecido

La Guardia Civil mantiene activo desde esta mañana un operativo de búsqueda para localizar a un vecino de Teo, de 52 años de edad, que permanece desaparecido.

Según explican fuentes policiales, su vehículo fue localizado en el entorno de la zona fluvial de A Praiña, en la parroquia estradense de Couso. Tras notificarse el hallazgo, se dio paso al correspondiente dispositivo de rastreo. Se trabaja principalmente en las inmediaciones del río Ulla.

Actualmente, peinan la zona dos patrullas, así como la unidad de Geos de A Coruña y buzos del cuerpo de la Guardia Civil.