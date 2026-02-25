Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

«Da ciencia aprendes que fallar non é un fracaso, senón unha oportunidade»

Gerpe Amor.

Gerpe Amor.

Nerea Couceiro

A Estrada

Acaba de recibir unha bolsa Marie Curie. Podería explicarnos en que consiste?

Trátase dunha bolsa posdoutoral de ámbito europeo, altamente competitiva, xa que o número de proxectos financiados é reducido. Na miña convocatoria presentáronse arredor de 17.000 propostas e foron concedidas aproximadamente 1.500, pertencentes a distintas áreas do coñecemento.

Supón, polo tanto, un logro importante. Como recibiu a noticia?

O certo é que estou aterrizando aínda, por estou moi contenta e recibín a nova con moita satisfacción. Foron meses de traballo intenso na preparación da proposta e, dada a elevada competitividade, non esperaba acadala, a verdade. Por iso, a concesión foi unha gran alegría.

Sobre que versa o proxecto que presentou?

O proxecto, chámado Link-it, baséase en aproveitar o ‘linguaxe natural’ co que as células se recoñecen. Está baseado nos azucres e busca crear moléculas máis precisas. Combino un péptido e un azucre e sepároos estratéxicamente para que así poidan distinguir entre células sas e células bacterianas.

Como se traduce para alguén que non teña un contexto científico?

No corpo, as células recoñécense grazas a sinais na súa superficie, e moitas son azucres especiais que funcionan como etiquetas. Eu combino pequenos fragmentos de proteína chamados péptidos, que poden atacar bacterias ou tumores cun azucre etiqueta que lles axuda a recoñecer mellor o seu obxectivo. A clave está en mantelos á distancia adecuada para que cada parte poida facer a súa función e traballen xuntos de maneira máis específica para terapias, reducindo a toxicidade en terapias fronte a infecións ou cancro.

Continúa unha liña de investigación previa ou trátase dun novo enfoque?

É unha combinación de ambas cuestións. Durante o doutoramento investiguei sobre azucres tumorais e bacterianos e o seu recoñecemento polo sistema inmunitario. Agora incorpórome a un grupo especializado en péptidos antimicrobianos. A bolsa permite desenvolver unha idea propia dentro dun novo grupo, polo que integra a miña experiencia previa cunha nova contorna científica.

Que implica obter esta bolsa? Supón mobilidade internacional?

Representa un punto de inflexión. Ademais de financiar o proxecto, proporciona maior independencia investigadora. Tamén facilita optar posteriormente a outras convocatorias, como o programa Ramón y Cajal, e avanzar cara á consolidación como investigadora independente. En canto á mobilidade, si contempla a estadía temporal en Alemaña, pero de momento estou a desenvolver a investigación no CiQUS de Santiago de Compostela.

Ten previsto continuar na carreira investigadora a longo prazo?

Si. O meu obxectivo é consolidarme como investigadora e, cando esta liña de traballo estea máis madura, liderar un proxecto propio e establecer unha nova liña de investigación.

Este sector considérase precarizado. Que lle aporta para seguir apostando por el?

No meu caso, a min sempre me gustou facerme preguntas e buscarlle respostas con rigor. Gústanme as verdades absolutas. A ciencia é esixente, mais tamén profundamente creativa. É certo que a financiación é limitada e que queda moito por mellorar. Eu incluso tiven que traballar en industria ata conseguir fondos para seguir investigando.

Que lle diría a eses xóvenes que están a decidir o seu futuro e poidan sentirse intimidados pola ciencia?

Diríalles que a ciencia e a investigación é como resolver un rompecabezas moi complexo. Debes probar diferentes pezas e buscar a forma máis intelixente i eficiente de resolver o encrucillado. Nese sentido parécese un pouco ao que é a propia vida. Cometes erros, probas ata que melloras. E dalgún xeito aprendes a que está ben fallar, e equivocarse. Que algo non saia ben á primeira non é sinónimo de fracaso, senón unha oportunidade de aprendizaxe.

Para rematar, que cualidades non científicas considera imprescindibles para dedicarse á investigación?

Noticias relacionadas

Considero imprescindible aprender a comunicar. Tes que expoñer e defender o teu traballo, e necesitas poder facelo con precisión. Tamén é importante saber traballar en equipo, e adaptarse a outras culturas, idiomas e maneiras de entender as cousas. Eu estiven varios anos cursando o doutoramento en Nápoles, por exemplo, e dinme conta da importancia de coñecer linguas, comprender ao outro e traballar en contextos internacionais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents