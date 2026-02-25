El Concello realiza el pintado de Pérez Viondi y San Paio

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Organización vial

Operarios del Concello realizaban estos días el pintado de delimitación de las nuevas áreas de estacionamiento en las calles Pérez Viondi y San Paio. Ambas vías, ubicadas en las proximidades a Praza de Galicia, pasarán a ubicar su aparcamiento en el lado derecho de la calzada, con la finalidad de crear una mayor fluidez en el tráfico de cara a la peatonalización de la conocida como Praza da Farola, así como mejorar la recogida de basura y la seguridad vial para los peatones.

