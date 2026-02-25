El Concello realiza el pintado de Pérez Viondi y San Paio

Operarios del Concello realizaban estos días el pintado de delimitación de las nuevas áreas de estacionamiento en las calles Pérez Viondi y San Paio. Ambas vías, ubicadas en las proximidades a Praza de Galicia, pasarán a ubicar su aparcamiento en el lado derecho de la calzada, con la finalidad de crear una mayor fluidez en el tráfico de cara a la peatonalización de la conocida como Praza da Farola, así como mejorar la recogida de basura y la seguridad vial para los peatones.