Organización vial
El Concello realiza el pintado de Pérez Viondi y San Paio
Operarios del Concello realizaban estos días el pintado de delimitación de las nuevas áreas de estacionamiento en las calles Pérez Viondi y San Paio. Ambas vías, ubicadas en las proximidades a Praza de Galicia, pasarán a ubicar su aparcamiento en el lado derecho de la calzada, con la finalidad de crear una mayor fluidez en el tráfico de cara a la peatonalización de la conocida como Praza da Farola, así como mejorar la recogida de basura y la seguridad vial para los peatones.
