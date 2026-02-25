La comitiva de joyas sobre ruedas más sabrosa de Galicia

La XII Ruta de Clásicos do Cocido se celebrará en Lalín el próximo 21 de marzo, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los aficionados al motor en Galicia. El evento, organizado por la Escudería de Clásicos O Toxo, espera reunir a unos 130 coches llegados desde diversos puntos de Galicia y el resto de España. Como gran novedad de esta duodécima edición, se sumará una asociación de camiones clásicos de los años 50 y 60, que aportará aproximadamente 20 vehículos industriales a la comitiva. La cita fue presentada en la mañana de ayer delante del Hotel Torre do Deza y contó con la presencia de miembros de la escudería y del establecimiento hotelero. Un Mercedes 500 SL y un Chevrolet Impala SS ayudaron a confeccionar el paisaje propio de estos eventos durante la puesta de largo del cartel anunciador.

La jornada arrancará oficialmente a las 13.00 horas con la salida de la ruta por la comarca desde la Praza de Abastos de Lalín. El recorrido, compuesto mayoritariamente por participantes de la zona, pasará por la calle Molinera, Vilatuxe y Prado (a través de la carretera de Barcia) antes de regresar a la capital dezana. El broche de oro será la tradicional comida en el Hotel Torre do Deza, donde se ha preparado un aforo para unos 270 comensales que degustarán el emblemático plato local a partir de las 14.30 horas.

Esta cita anual no sólo destaca por su valor automovilístico, sino también por su papel como motor dinamizador de la hostelería local durante el mes de marzo. La presencia de estas joyas sobre ruedas, que abarcan desde turismos históricos hasta los robustos camiones de mediados del siglo XX, convierte las calles de la comarca en un museo itinerante que atrae a cientos de curiosos y aficionados. La organización, que busca superar el éxito de años anteriores, refuerza así el vínculo entre el patrimonio industrial y la gastronomía de Lalín, garantizando un espectáculo visual único antes de que los motores se apaguen para dar paso al banquete.

Para cerrar esta duodécima edición, la organización subraya el espíritu de convivencia que define a la Ruta de Clásicos do Cocido, consolidando a Lalín como el epicentro del motor clásico en el noroeste peninsular. Con los motores en marcha y las mesas del Hotel Torre do Deza listas para el gran banquete, se espera que el rugir de los motores y el aroma del cocido de Lalín sellen una jornada inolvidable para todos los asistentes, sobre todo a los foráneos.